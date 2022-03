Etats-Unis – Kim Kardashian veut faire libérer un autre prisonnier

États-Unis : Kim Kardashian veut faire libérer un autre prisonnier

La starlette américaine veut encore une fois utiliser sa notoriété afin de faire libérer un homme de 30 ans, condamné à la prison à perpétuité.

«Hier, j'ai discuté au téléphone avec un homme qui est en prison à vie pour possession de drogue. C'est injuste. Il a 30 ans et il est en prison depuis 10 ans», a-t-elle expliqué à Page Six, ajoutant qu'elle avait déjà le soutien de Kevin Sharp, le juge qui a condamné Chris Young et a par la suite démissionné considérant qu'il a été «forcé» à le faire. «J'ai parlé avec le juge qui l'a condamné à la perpétuité, il a démissionné parce qu'il n'avait jamais fait quelque chose d'aussi injuste, et maintenant il se bat à nos cotés pour faire libérer Chris», a ajouté l'épouse de Kanye West.