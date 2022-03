Kim Kirchen victime d'une lourde chute en Californie

Kim

Kirchen fait une croix sur les classiques

ardennaises après s'être fracturé l'épaule et la clavicule sur le Tour

de Californie, mercredi.

C'est pourtant mercredi lors de la première étape ensoleillée de la course (la quatrième de l'épreuve) qu'est intervenue la plus grave chute depuis le début de ce Tour. Et le Luxembourgeois Kim Kirchen en a été la principale victime.

À environ 90 kilomètres de l'arrivée, alors que le peloton prenait en chasse une échappée où figuraient Francisco Mancebo et Tyler Hamilton, Kim Kirchen a tenté de retirer un vêtement quand sa veste s'est prise dans les rayons de son vélo. Éjecté, le Luxembourgeois a emporté dans sa chute Floyd Landis, Robert Gesink et surtout Oscar Freire contraint à l'abandon à cause de deux côtes cassées. Mais c'est bien Kirchen qui a payé le plus lourd tribut de cet accident.