Diplomatie: Invité par Kim, Poutine a accepté de se rendre en Corée du Nord

Vladimir Poutine et Kim Jong-un au cosmodrome de Vostochny, en Russie, le 13 septembre 2023.

À l’issue d’une rencontre entre les deux hommes mercredi en Russie, «Kim Jong-un a invité avec courtoisie Poutine à visiter la RPDC (République populaire démocratique de Corée, NDLR) quand cela lui conviendra», selon KCNA, utilisant le nom officiel de la Corée du Nord. «Poutine a accepté avec plaisir l’invitation et réaffirmé son invariable volonté de continuer à faire avancer l’histoire et la tradition de l’amitié Russie-RPDC», a encore déclaré l’agence.

Ce même jour, Kim Jong-un a assuré à Vladimir Poutine que Moscou remporterait une «grande victoire» sur ses ennemis, la Russie étant engagée dans une guerre en Ukraine depuis plus d’un an et demi.