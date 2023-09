Kim Jong-un veut rencontrer Poutine pour lui vendre des armes

Mi-août, le président Poutine et la Corée du Nord de Kim Jong-un avaient prôné une coopération accrue, notamment dans le domaine de la défense.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un souhaite «un échange diplomatique au plus haut niveau» en Russie avec le président Vladimir Poutine pour discuter de la vente d’armes de Pyongyang à Moscou, a indiqué lundi la Maison-Blanche.

«Comme nous l’avons déjà dit, des négociations sur la fourniture d’armes entre la Russie et la Corée du Nord progressent activement», a indiqué Adrienne Watson, une porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Et «nous savons que Kim Jong-un souhaite que ces négociations continuent, avec notamment un échange diplomatique au plus haut niveau en Russie», a-t-elle ajouté dans un courriel à la presse.