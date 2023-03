Corée du Nord: Kim veut accroître la production de «matériel nucléaire militaire»

Le numéro 1 nord-coréen Kim Jong Un a appelé à accroître la production de «matériel nucléaire militaire» et à fabriquer des armes plus puissantes, ont rapporté mardi les médias d’État.

Après avoir discuté avec des responsables de l’institut d’armement nucléaire du pays, le dirigeant a déclaré que la Corée du Nord devait se préparer à utiliser ses armes nucléaires «n’importe où et n’importe quand», selon l’agence officielle KCNA. Il a aussi appelé les responsables à «développer sur le long terme la production de matériel nucléaire militaire afin de mettre en œuvre de manière approfondie le plan (…) d’augmentation exponentielle des arsenaux nucléaires». Kim a également «encouragé la poursuite de la production d’armes nucléaires puissantes», a ajouté KCNA.

La Corée du Nord, puissance nucléaire «irréversible»?

Lorsque la Corée du Nord aura préparé «à la perfection» ses systèmes d’armes nucléaires, «l’ennemi nous craindra et n’osera pas provoquer la souveraineté de notre État, notre système et notre peuple», a dit M. Kim, selon la même source. L’année dernière, la Corée du Nord s’est déclarée puissance nucléaire «irréversible» et Kim Jong Un a récemment appelé à une augmentation «exponentielle» de la production d’armes, y compris d’armes nucléaires tactiques.