Etats-Unis – Kim veut divorcer vite, pour le bien de Kanye

États-Unis : Kim veut divorcer vite, pour le bien de Kanye

Kim Kardashian espère que son divorce avec Kanye West sera prononcé rapidement, pour permettre au rappeur de «tourner la page».

«Je crois que si le tribunal met fin à notre mariage, cela aidera Kanye à accepter que notre relation conjugale est terminée et à tourner la page» pour que nous puissions «élever paisiblement nos enfants», dit cette déclaration. Le couple a quatre enfants: deux filles, North et Chicago (8 et 4 ans respectivement) et deux garçons, Saint et Psalm (6 et 2 ans).