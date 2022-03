Kimberley, l’héroïne de la fusillade de Fort Hood

En blessant le tireur fou alors qu’elle avait elle-même été touchée, une policière américaine est rapidement devenue une héroïne aux États-Unis.

«Je vis une bonne vie… dure, mais le soir, je me couche en paix, sachant que j’ai peut-être fait la différence dans la vie de quelqu’un», explique sur Twitter le sergent de police Kimberley Munley, 34 ans.

Alors qu’elle était elle-même blessée, elle avait reçu deux balles dans la jambe et une dans le poignet, cette femme mariée à un officier militaire et mère d’une enfant de trois ans a réussi à tirer quatre fois sur le tueur Nidal Malik Hasan.

Gravement atteinte, la jeune femme a dû être héliportée à l’hôpital le plus proche. Elle a dû y subir différentes opérations chirurgicales, mais sa vie n’est pas en danger. «J’ai fait mon devoir», a-t-elle dit à son réveil.

Grâce à cet acte de bravoure, Kimberley, une femme courage pour ses proches, est rapidement devenue une héroïne aux États-Unis. «Elle a fait preuve d'un extraordinaire acte de bravoure et de courage. Et a réussi à éviter une tuerie encore plus grave», a dit le général Robert Cone, le responsable de Fort Hood aux médias. «Elle a accompli un acte héroïque au péril de sa vie».