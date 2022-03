Formule 1 : Kimi Räikkönen a brisé la jambe d'un mécanicien

L'image fait froid dans le dos. Au moment de repartir des stands, le pilote finlandais a brisé la jambe d'un mécanicien. Âmes sensibles, s'abstenir.

Le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) a renversé un des mécaniciens chargés de changer les roues de sa monoplace lors de son deuxième arrêt au stand, pendant le Grand Prix de Bahreïn dimanche , et a été contraint à l'abandon. Ferrari a écopé d'une amende de 50 000 euros suite à l'incident.

Les commissaires de course, qui examinaient l'incident, ont en effet estimé que «l'équipe avait laissé partir la voiture d'une façon dangereuse pour son personnel et qui a causé une blessure». Le mécanicien, prénommé Francesco, souffre d'une fracture tibia-péroné, a indiqué la Scuderia sur Twitter après la course.