PSG : Kimpembe à l'arbitre: «Wesh, touche moi pas, frère»

«Pourquoi tu me touches ?» La prise de bec entre le défenseur parisien Presnel Kimpembe, capitaine du PSG samedi contre Brest (1-0), et l'arbitre Jérémie Pignard a été captée par les caméras du diffuseur Amazon Prime Vidéo, qui avait équipé l'homme en noir d'un micro.

Dans le cadre de cette expérimentation, les échanges entre M. Pignard, les joueurs et les entraîneurs de ce match de la 7e journée de Ligue 1 ont été enregistrés et diffusés dimanche dans «Dimanche Soir Football», l'émission hebdomadaire d'Amazon.

L'une des séquences marquantes a été captée en toute fin de match: alors qu'un attroupement de joueurs se forme autour de Kimpembe, coupable d'un tacle appuyé sur le Brestois Irvin Cardona qui aurait pu lui valoir un second carton jaune et une exclusion, M. Pignard intervient pour disperser ce rassemblement, repoussant légèrement Kimpembe et un autre joueur au niveau du torse.