Kinepolis: Découvre la folle aventure de Violetta et Maxie, dans les salles le 20 septembre

Cinéma

Version LUX: Et gëtt eng magesch Welt an där kléng gelunge Feeë wunnen, déi an der Nuecht d'Mënsche besiche komme fir hinne Kaddoen ze bréngen. D'Violetta, eng Fee, déi méi dacks mam Kapp an de Wolleken, wéi soss anzwousch ass, bleift enges Nuets an der Welt vun de Mënschen hänken. Ee Gléck leiert d'Violetta d'Maxie kennen, e Meedche vun 10 Joer. Zesumme wäerten déi zwee alles probéieren, datt d'Wurschtelfee Violetta rëm säi Wee zeréck an d'Feeëwelt fënnt.