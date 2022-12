Kinepolis rachète le cinéma Gaumont à Amnéville

La nouvelle a été annoncée mercredi: ouvert en 2000, le complexe cinématographique Gaumont (groupe Pathé Cinémas) à Amnéville (Moselle) – 12 salles dont une 4DX et 2 462 fauteuils – a été racheté par le groupe belge Kinepolis. «L’intégration à la marque, à l’offre et au concept Kinepolis de ce cinéma s’effectuera progressivement, après une phase d’intégration des équipes en place et une écoute des attentes des spectateurs», précise Kinepolis.

Avec cette acquisition, le groupe belge – déjà présent à Saint-Julien-lès-Metz, Longwy, Thionville, Metz, Moulins-lès-Metz, Nancy et Mulhouse – possède désormais neuf cinémas dans la région. Sur l’ensemble du territoire français, Kinepolis compte seize cinémas (quinze complexes Kinepolis et un cinéma Art et Essai Klub), soit 176 salles et plus de 40 000 fauteuils.