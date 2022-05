Gagne tes places! : Kings of Leon à Dudelange

Situé au coeur de Dudelange, le festival en plein air «USINA22» va commencer en grande pompe avec la venue du groupe de rock américain ce samedi 11 juin!

Le dernier album de Kings of Leon, When You See Yourself, a reçu des critiques élogieuses et a dominé de nombreux palmarès d'albums à travers le monde, en plus de devenir leur 6e album consécutif, pour entrer dans les charts britanniques au numéro un.