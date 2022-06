Festival à Dudelange: Kings of Leon, turbines du rock à Usina 22

1 / 3

Des grandes herbes qui s'élèvent des buttes de terre, comme le symbole de la vie qui reprend ses droits sur un site en friche. Cinq scènes disposées autour d'un grand chapiteau rouge abritant une scène, des stands pour se ravitailler, des lieux pour se relaxer, du soleil, des gens heureux d'apprécier de la musique en plein air. Pas de doute, l'esprit des festivals a fait son grand retour au Luxembourg ce week-end.

Sur le site de Neischmelz, le jazz chaleureux et apaisant de Klein accompagnait parfaitement le début de soirée. Épaulé par Pol Belardi et Niels Engel, Jérôme Klein dessinait la bande-son d'un été à venir. En passant par la scène Fabric A, avant de rejoindre la scène Turbin-A, l'art punk des Canadiens Crack Cloud contribuait à accélérer notre rythme cardiaque.

En début de soirée, Kings of Leon, qui débutait au Luxembourg sa tournée européenne, débarquait sur scène. Le retour des Américains au Grand-Duché était attendu par près de 7000 fans qui avaient investi les lieux. La formation de Nashville lançait les hostilités avec l'entêtant «When You See Yourself, Are You Far Away».

Caribou survolté

Caleb, le chanteur, emmenait la famille Followill, au sein de laquelle on sentait Jared, le bassiste, et Nathan, le batteur, plutôt affûtés. Parmi tant d'autres, «Closer», «Use Somebody», et son refrain en forme d'hymne de stade ou «Sex on fire», marquaient les esprits. Kings of Leon envoyait une énorme décharge de rock'n'roll sur la friche industrielle de Dudelange, pour le plus grand bonheur du public présent.