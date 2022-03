Kirchen rate le maillot jaune pour 12 secondes

Le contre-la-montre de Cholet aurait pu sacrer le Luxembourgeois. Le coureur doit se contenter de la deuxième place de l’étape et du classement général derrière l'Allemand de la Gerolsteiner Stefan Schumacher.

A 11 secondes du gagnant aux deux temps intermédiaires de St André de la Marche (11 km) et La Romagne (18 km), le Luxembourgeois n’a pas réussi à rattraper son retard sur les 29,5 km autour de la ville de Cholet. Il devance d’un seconde David Millar et de 10 Cadel Evans.

Pour sa deuxième participation au Tour, l’Allemand, 2e du chrono au championnat d’Allemagne endosse donc la tunique jaune et suscite déjà quelques réactions. Le coureur de 27 ans est en effet au centre d’une petite polémique en Allemagne: il a présenté des « irrégularités dans divers paramètres » sanguins, notamment un hématocrite supérieur à 50% lors d’un contrôle en septembre 2007. Blanchi pour raisons médicales, la presse allemande a quelques difficultés à le croire complètement innocent notamment à cause des révélations des coureurs de la Telekom.

Le champion du monde du contre-la-montre, le Suisse Fabian Cancellara, a pris la quatrième place à 33 secondes, une seconde de mieux que le Russe Denis Menchov (5e). L'Espagnol Alejandro Valverde, le premier maillot jaune du Tour, a cédé plus d'une minute à Evans, le mieux classé des favoris dans ce premier «chrono» du Tour.

Valverde a fait moins bien que l'Italien Damiano Cunego, distancé de 59 secondes par Evans. Le grimpeur espagnol Carlos Sastre a lui aussi limité l'écart par rapport à Evans, 1 min 15 sec, au contraire de l'Italien Riccardo Ricco, distancé de plus de trois minutes par l'Australien. Le Français Romain Feillu, qui portait le maillot jaune, a terminé très loin tout comme l'Italien Paolo Longo et l'Américain Will Frischkorn, éprouvés eux aussi par la longue échappée de la veille.