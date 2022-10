Argentine : Deux nouvelles inculpations pour tentative d’homicide contre Cristina Kirchner

Un homme et une femme ont été formellement accusés de complicité, aux côtés de deux autres personnes déjà inculpées de tentative d’homicide de la vice-présidente d’Argentine Cristina Kirchner, selon des documents judiciaires révélés samedi par la presse. La juge Maria Eugenia Capuchetti a inculpé Gabriel Carrizo, 27 ans, chef du gang dit des «copitos» (barbe à papa), et Agustina Diaz, 21 ans, et les a condamnés à payer 100 millions de pesos. Tous deux étaient déjà en détention, tout comme Fernando Sabag Montiel, 35 ans, et sa compagne Brenda Uliarte (23 ans), inculpés il y a quinze jours pour «tentative d’homicide aggravé».