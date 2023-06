Alex Kirsch champion du Luxembourg du chrono

Alex Kirsch a été plus rapide qu'Arthur Kluckers.

Alex Kirsch a remporté son premier maillot de champion du Luxembourg chez les Élites en s'imposant sur le contre-la-montre mercredi à Berbourg, mercredi. En l'absence de Bob Jungels et Kevin Geniets, qui seront là pour la course en ligne dimanche, le coureur de Trek-Segafredo était le favori. Il a devancé Arthur Kluckers de 4'' et Tom Wirtgen qui a terminé à 1'09".