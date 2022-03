Kirsten Dunst passe aussi par la case rehab

Si vous rêvez de rencontrer les plus grandes stars hollywoodiennes du moment, point besoin de vous rendre dans la capitale mondiale du cinéma. Rendez-vous plutôt dans une clinique privée de désintox.

Au moment où Britney Spears sort de l’hôpital psychiatrique, Kirsten Dunst, elle, en profite pour faire son entrée au Cirque Lodge, une clinique privée située en Utha et spécialisée dans les cures de désintox. Après Lindsay Lohan, Mary-Kate Olsen et plus récemment Eva Mendes, la clinique est en passe de devenir "the place to be" du tout Hollywood.