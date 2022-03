Kiss: sur scène, mais pas en studio

A l'inévitable question de savoir s'il y aurait un nouvel album, le groupe a répondu: non. Par contre, ils ont toujours envie de faire de la scène et de jouer les morceaux qui ont fait leur succès dans les années 70. Voilà les deux messages qu'ils ont fait passer hier, lors de la conférence de presse à Oberhausen, à l’ouest de l’Allemagne. «Les gens qui viennent aux concerts ne s’intéressent pas à de nouveaux titres. Ces chansons n’ont pas la même histoire que celles plus anciennes», déclare Paul Stanley, membre fondateur. La tournée débutera ce soir avec un concert à guichets fermés à Oberhausen, où ils joueront leur album «Alive!», sorti en 1975, dans son entièreté.

Depuis 35 ans que le groupe existe, Kiss a connu plusieurs changements internes. Aujourd’hui, Paul Stanley et Gene Simmons sont les deux fondateurs restants, accompagnés de Tommy Thayer et Eric Singer. Ace Frehley a quitté le groupe il y a six ans, à cause de querelles. Devant environ une centaine de journalistes internationaux, les quatre musiciens sont apparus dans leurs traditionnels costumes noirs scintillants, le visages maquillé. «Cela nous prend entre une heure et demie et deux heures pour nous transformer en Kiss», confie Tommy. La tournée sera aussi l'occasion de jouer à Moscou et à Saint-Pétersbourg, une première pour les quatre rockers. N'oubliez pas que le groupe sera à la Rockhal le 26juin prochain.