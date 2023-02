Dure épreuve : Kit Harington «terrifié» par la nouvelle grossesse de sa femme

Kit Harington et Rose Leslie se sont mariés en juin 2018. Ils ont accueilli leur premier enfant en février 2021.

La famille de Kit Harington et de Rose Leslie va s’agrandir. L’acteur britannique a en effet annoncé au «Tonight Show», samedi 4 février 2023, que celle qu’il a épousée en 2018 attendait un deuxième enfant. «Notre fils (NDLR: né en février 2021) est sur le point d’avoir le choc de sa vie. Il aura bientôt un frère ou une sœur», a lâché le comédien révélé par son rôle de Jon Snow dans «Game of Thrones».

Pourtant, Kit Harington, 36 ans, n’est pas tout à fait serein face à cette deuxième grossesse. Il a confié à l’animateur Jimmy Fallon qu’il était même complètement «terrifié»: «Vous savez, avec le premier enfant, c’est comme si vous marchiez sur des nuages et comme si vous dansiez au milieu d’un champ de pâquerettes pendant neuf mois. Enfin, en tout cas pour l’homme. Mais cette fois-ci, la réalité des choses frappe plus tôt. Tu es pragmatique bien plus rapidement». Il a également raconté que son fils avait encore de la peine à appréhender le fait que sa maman portait un enfant. «Il pointe son ventre en disant que c’est lui qui attend un bébé», a encore souri le comédien.