Tour d'Italie - 2e étape : Kittel vainqueur au sprint, Matthews en rose

L'Allemand a remporté la 2e étape du Tour d'Italie, samedi à Belfast. L'Australien Michael Matthews a quant à lui dépossédé Svein Tuft du maillot rose de leader.

Kittel, qui fêtera dimanche son 26e anniversaire, a devancé le Français Nacer Bouhanni et l'Italien Giacomo Nizzolo.

Kittel, qui fêtera dimanche son 26e anniversaire, a devancé le Français Nacer Bouhanni et l'Italien Giacomo Nizzolo au terme des 219 kilomètres courus pour l'essentiel sous la pluie. Dans le sprint, lancé de loin, Kittel a imposé sa puissance supérieure pour signer son premier succès dans le Giro qu'il n'avait encore jamais disputé. «Je suis fier de ce qu'ont fait les coureurs de l'équipe», a déclaré l'Allemand au gabarit impressionnant (1,88 m pour 82 kg). Kittel a déjà gagné des étapes de la Vuelta (1 en 2011) et du Tour de France (4 en 2013).

Il a enlevé son cinquième succès officiel de la saison, après trois étapes du Tour de Dubai, en février, et le GP de l'Escaut, le 9 avril. La première échappée du Giro a réuni le Belge Sander Armée, le Néerlandais Maarten Tjallingii, le Colombien Jeffrey Romero et l'Italien Matteo Fedi, partis à l'avant dès la sortie de Belfast (Km 3). Le quatuor a vite compté jusqu'à plus de 6 minutes d'avance (Km 45) avant que la formation de Tuft ne contrôle l'écart. L'échappée, qui a permis à Tjallingii d'endosser le maillot azur de meilleur grimpeur, a résisté obstinément.