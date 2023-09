10 000 personnes attendues à Lasauvage en mode nostalgie

Début septembre, il y a ceux qui profitent de la fin des vacances pour s’envoler vers des destinations lointaines… et ceux qui préfèrent voyager dans le temps. C’est l’aventure que propose, depuis 2019, le Kiwanis History Vehicles, dans le décor pittoresque de Lasauvage. Le rassemblement d’oldtimers devrait attirer plus de 10 000 spectateurs samedi et dimanche.

Miss Pin up

«Pour la première fois, le concours de Miss Pin up samedi aura le label national. La gagnante participera à la finale mondiale à Las Vegas», poursuit Patrick Salvi. Idem pour la Miss little Pin up qui ira, elle, en finale à Cannes. L’église désacralisée accueillera une expo de motos d’époque avec des modèles uniques, et la troupe des gendarmes de Saint-Tropez reviendra distribuer ses fausses contredanses et amuser la foule.