Klöden s'était dopé en 2006

L'Allemand Andreas Klöden, actuellement chez Astana, a eu recours au dopage sanguin lors du Tour de France 2006 qu’il avait fini à la 2e place, a annoncé mercredi l’Université de Fribourg. Klöden, Sinkewitz, convaincu de dopage en 2007 et suspendu deux ans, et Kessler ont fait un aller-retour entre Strasbourg et Fribourg après la première étape du Tour 2006 pour y subir une transfusion autologue.