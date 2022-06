: Découvrez Knokke-Heist

Les larges plages de sable, l'attrait international, les perles gastronomiques, les événements culturels organisés tout au long de l'année et l'offre étonnante de de boutiques de premier ordre font de Knokke-Heist en Belgique un véritable lieu de rêve. Pendant l’été, ces activités indispensables sont au programme.

Knokke Hippique – Le spectacle balnéaire est de retour!

La septième édition de l'événement commencera par deux semaines de Summer Circuit et se terminera en beauté avec le Grand Prix Rolex 5 étoiles et la Coupe des Nations lors de la troisième et dernière semaine du spectacle.

Helmut Newton – Legacy

Padel Summer Gala

Le padel, l'enfant chéri du tennis et du squash, se prête parfaitement à un après-midi de détente et de sport. Le gala d'été du World Padel Tour sur les courts du Royal Zoute Tennis et Padel en août est un week-end de padel glamour et de haute qualité mettant en vedette les meilleurs joueurs du monde sur un court semi-couvert avec au moins 4 000 places. L'événement sera précédé le 18 par la finale du championnat de Belgique de padel, organisée par les Fédérations et Padel Belgique.