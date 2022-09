: Knokke-Heist entame les vacances d'automne sous le thème de l'art

Les larges plages de sable, l'attrait international, les perles gastronomiques, les événements culturels organisés tout au long de l'année et l'offre étonnante de boutiques de premier ordre font de Knokke-Heist en Belgique un véritable lieu de rêve. Pendant les vacances d’automne, ces activités indispensables sont au programme.

Art week-end

La 33e édition du week-end galeries ouvertes - samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022 - de Knokke-Heist sera un événement incontournable. Pas moins de 48 galeries d'art y participent avec des œuvres de Edouard Buzon, Thierry Feuz, Joz De Swerts, Andries Ntuli, Tom D. Jones, Christian Dotremont, Andreas Zimmermann, Willi Siber et Zhuang Hong Yi.

Expo Koen Vanmechelen

Cet automne, Knokke-Heist accueille Koen Vanmechelen, l'un des artistes visuels les plus importants et les plus actifs au niveau international de notre pays.

Après le grand succès de son exposition Seduzione aux Uffizi (Florence) au début de l'année et juste avant son exposition personnelle au Museo Nacional de Bellas Artes à Cuba, il appelle à une Renaissance Cosmopolite dans notre municipalité avec un projet impressionnant.

Découvrez l'univers artistique unique et diversifié de Koen Vanmechelen à travers ses récents dessins, peintures, sculptures en verre et en marbre, mais aussi à travers des performances, des vidéos et des installations (vivantes). À partir du 29 octobre au Cultuurcentrum Knokke-Heist.

Happening: indiscipline

Avec des œuvres et des performances de Nan Goldin, Anne-Mie Van Kerckhoven & Aldo Struyf, Anna Franziska Jäger & Nathan Ooms, Xavier Garcia Bardon, Marijke De Roover, Benjamin Kahn et Jean Lurçat.

Le centre d'art contemporain WIELS et la municipalité de Knokke-Heist vous invitent à un happening annuel - indiscipliné - avec des performances récentes et des interventions expérimentales, dans l'esprit de la riche histoire artistique et cinématographique du Grand Casino Knokke.

Préparez-vous à une riche soirée d'expression visuelle, de chorégraphie théâtrale et de performance musicale. Rendez-vous le 29 Octobre au Grand Casino Knokke.

