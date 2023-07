Contenu sponsorisé Knokke vous surprendra cet été!

Knokke-Heist est une station balnéaire attractive et pleine de vie. Voici ce qu'il ne faut pas manquer en juillet et en août.

1 / 4 Knokke Heist Knokke Heist Knokke Heist

Laissez-vous aller à la rêverie sur l’or des vastes plages de sable fin, qui se prête parfaitement à la construction des plus beaux des châteaux. Un verre à la main, enfoncez-vous dans un confortable fauteuil de plage. Ou bien, piquez une tête dans les vagues dentelées de blanc de la mer du Nord. Flânez sur la digue qui relie tous les quartiers de la commune, et passez successivement devant des terrasses, des galeries d’art et des dunes aux herbes ondoyantes.

Découvrez chacune des cinq sections de la commune, qui offrent toutes gastronomie, shopping et art au plus haut niveau : Knokke la dynamique, l’élégant Zoute, Heist la familiale, Duinbergen la branchée et puis la nature des polders. Chaque section est dotée d’un caractère propre et offre une expérience unique. L’hospitalité est ici matérialisée dans des centaines de commerces, magasins, restaurants, brasseries, galeries d’art, événements, expositions, hôtels et chambres d’hôtes. Chaque quartier séduit par son charme authentique ou son style universel.

Quelle que soit la saison, Knokke-Heist demeure une station balnéaire attractive et pleine de vie.

À ne pas manquer en juillet et août

ART Tour driven by Belfius

L'ART Tour vous emmène dans les principaux lieux artistiques et culinaires de Knokke-Heist. Vous pouvez découvrir les plus belles statues de la ville à bord d'un véhicule écologique unique, profiter d'endroits exceptionnels et goûter les meilleurs produits régionaux. Un guide néerlandophone accompagne le tour.

GREAT ART FOR GREAT KIDS

Great Art for Great Kids permet aux enfants de découvrir, d’une façon étonnamment originale, les plus grandes œuvres d’art de l’histoire. Des pandas, de petits cochons, des ours polaires, des hippopotames... C’est un véritable zoo qui tient le rôle vedette de l’expo Great Art for Great Kids à Knokke-Heist. Les animaux y prennent en effet la place des personnages de célèbres peintres. Les enfants découvrent ainsi, d’une façon étonnamment originale, les plus grandes œuvres d’art réalisées au fil des siècles.

CARTOON FESTIVAL

Qu’est-ce qui est encore réel? Impossible aujourd’hui de toujours le savoir avec certitude. Pensez aux infox, à la technologie deepfake ou encore aux filtres Instagram. À l’occasion de la 62e édition du Cartoon Festival de Knokke-Heist, des dessinateurs nous dévoilent ce que surtout les femmes entendent par réalité. Est-il facile ou difficile d’exprimer son authenticité en tant que femme? Les jeunes filles du monde de la publicité sont-elles vraiment réelles? Est-il possible en tant que femme d’exprimer réellement son opinion? Fini tous ces mensonges, il est grand temps de revenir dans le monde réel!

CIRQUE DU SOLEIL

KURIOS revisite de manière inédite le style de spectacle qui a fait la réputation du Cirque du Soleil en associant des acrobaties époustouflantes à une touche rafraîchissante de poésie, d'art et d'humour. Échappant à la réalité, KURIOS dévoile un univers festif, inspiré du steampunk, où l'inattendu se cache à chaque coin de rue.

LA NUIT DE LA ZOUTE

Le vendredi 4 août 2023 dès 17 h, le comité du Zoute organise à nouveau sa célèbre Nuit du Zoute. Vous pourrez admirer de nombreux défilés de mode et participer à divers événements et réceptions dans la Kustlaan, sur la digue et dans les rues adjacentes de ce quartier commercial de haut standing.

ZOUTE BEACH FLOWER FESTIVAL

Chaque été, Knokke-Heist refleurit littéralement : des fleurs en papier de toutes les formes, tailles et couleurs s’y exposent un peu partout sur la plage. Marquez d’ores et déjà le samedi 19 août dans votre agenda, car la plage à hauteur de la place Albert, ou, si vous préférez, la «place m’as-tu vu» se transformera en un gigantesque marché aux fleurs en papier. Ce sera l’occasion pour bon nombre d’enfants d’entrer en lice pour présenter le plus beau magasin de fleurs en papier et la plus belle fleur de l’année.

BMW PRESENTS “FESTIVAL INTERNATIONAL DE FEUX D'ARTIFICE“

Le festival international de feux d'artifice de Knokke-Heist a lieu chaque année sur la plage près de la Meerlaan, à Knokke-Heist, les 18, 20, 22 et 24 août à 22 heures. Quatre pays différents présentent une histoire avec des feux d'artifice et de la musique dans un spectacle explosif. Le 26 août, Knokke-Heist fermera le festival et le gagnant sera annoncé.