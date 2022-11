Contenu sponsorisé : Knokke-Heist, où l'art et la gastronomie sont au top niveau

Comment décrire la station balnéaire belge en trois adjectifs? Mondaine, branchée et accueillante.

Gault&Millau attribue des ponts supplémentaires à cinq restaurants de Knokke-Heist

Les inspecteurs du Gault&Millau ont annoncé les nouvelles notes pour 2023, le lundi 7 novembre 2022, à Bruxelles. Chaque année, nous avons hâte de voir les résultats de nos restaurateurs qui travaillent dur. Et cette année encore, leur dur labeur a été plus que récompensé. Avec pas moins de 35 entrées, Knokke-Heist reste le leader en matière de gastronomie. Nous pouvons donc nous considérer plus que jamais comme le haut lieu de la gastronomie en Flandre occidentale. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des gagnants et des nouveaux arrivants.

Bartholomeus continue de s'illustrer au sommet avec une note monstrueuse de 18/20, suivi par Sel Gris avec 17/20 et Cuines 33 avec 16,5/20.

Autres scores: Dah Makan 14,5/20 - Tablavins 14/20 - De Kruier 14/20 - Blanco 14/20 - Lebeau 19, 13/20 - Rubens 12/20 - CWART 12/20. Le chocolatier M et Van Nueten sont également mentionnés dans le guide en tant que chocolatier.

Vous pouvez encore vous procurer le guide culinaire Gault&Millau «A Taste of Knokke-Heist 2021», auprès de l'Office du tourisme et via la boutique en ligne.

Les réseaux sociaux vous montrent la voie à Knokke-Heist

Les visiteurs peuvent découvrir Knokke-Heist d’une manière totalement inédite et originale. Chaque réseau social a en effet ses propres caractéristiques et celles-ci ont été exploitées au maximum pour choisir les différents itinéraires et « hotspots ». Le parcours Instagram relie ainsi non seulement les plus beaux endroits de la ville, mais propose aussi quelques conseils pour réaliser la photo parfaite. Sur le parcours cycliste TikTok, toute la famille pourra prendre part à des «défis» interactifs.

Le parcours cycliste Strava invite à une randonnée sportive passant par les plus belles curiosités de la région tout en proposant aussi des pauses savoureuses à Knokke-Heist, Bruges et environs. Avec le parcours à pied Snapchat, vous utiliserez les filtres les plus fous et les photos et vidéos réalisées pendant la promenade pourront ensuite mener leur propre vie sur vos comptes de réseaux sociaux. La route YouTube vous permet de découvrir les endroits préférés de votre youtubeur préféré à Knokke-Heist et l'itinéraire Pinterest est un circuit où l'on apprend à connaître des lieux existants et de nouveaux lieux inspirants.

Si vous souhaitez découvrir d'autres endroits à Knokke-Heist, visitez notre site d'art de rue.

•Brecht Evens - Pannenstraat 138

La fresque colorée a été conçue par Brecht Evens, un dessinateur et illustrateur belge vivant à Paris. Brecht est connu pour sa palette de couleurs saisissantes. Il joue avec la géométrie et les contrastes. Pour cette fantastique fresque près du centre d'expérience HEY, Brecht Evens s'est inspiré de 250 photos des 30 dernières années de carnaval à Heist. Treepack Murals and Street Art a transformé le dessin de Brecht en une grande fresque de graffitis. Jetez-y un coup d'œil!

•Antonyo Marest - Strandstraat 12-20

À la demande de la galerie Cappelleschi, l'artiste de rue espagnol Antonyo Marest a réalisé un projet artistique unique dans la Strandstraat de Knokke-Heist. La façade abîmée d'un bâtiment démoli a subi une cure de jouvence dans des tons pastel du sud et a été décorée de motifs typiques de Marest.

•Oli-B - Zeedijk 309

Qui se promène sur le front de mer de Duinbergen a sans doute déjà repéré cette façade colorée! Wedevelop et l'Agence Pallen ont demandé à l'artiste Oli-B de donner un nouveau visage à la façade. Jusqu'à la démolition du bâtiment, prévue pour la fin de cette année, tout le monde peut profiter de cette belle façade artistique.

•Disorderline - Knokkestraat 20

Oh, comme la façade du bar-apéritif et restaurant L'Abbiocco est le fond idéal pour Instagram ! En posant devant le pittoresque village italien peint dessus, on a l'impression d'être vraiment en Italie.

