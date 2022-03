Kobe Bryant remet les Lakers dans le sens de la marche

Emmenés par un Kobe Bryant brillantissime, les Los Angeles Lakers sont revenus dans la finale NBA en battant dans leur salle (87-81) les Boston Celtics lors du troisième match mardi.

Grâce au MVP de la saison, auteur de 36 points et de 7 rebonds, et au remplaçant slovène Sasha Vujacic (20 pts), les Californiens ne sont plus menés que deux victoires à une dans cette finale disputée au meilleur des sept matches.

Après deux défaites à l'extérieur, les Californiens, très agressifs et accélérant volontairement le rythme, ont réagi dans un match très défensif. Mais les Lakers auraient tout aussi bien pu se retrouver dans un beau pétrin en ratant leur troisième quart-temps, cédé 25 à 17, avec pour conséquence un ultime quart-temps attaqué avec deux longueurs de retard (62-60). Il a fallu que Bryant, un peu juste aux lancers-francs (11 sur 18), prenne les choses en main dans les dernières minutes. A 6 minutes 55 de la fin, le numéro 24 a réussi son seul tir à 3 points de la soirée pour redonner définitivement l'avantage aux siens (69-68). Ce tir, que Bryant a eu tout le temps de préparer, a enflammé ses coéquipiers et les 19 000 spectateurs, bien plus calmes qu'à Boston. Même l'Espagnol Pau Gasol, auteur de 12 rebonds et 9 pts, et Lamar Odom, encore discret, se sont alors mis au diapason avec quelques interceptions et contres bienvenus.