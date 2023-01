Championnats nationaux: Kockelmann et Schreiber sacrés en cyclo-cross

Wenzel, lui n'est que champion Espoirs après une course qu'il a maîtrisée devant ses coéquipiers de l'équipe Leopard, Mil Morang et Loïc Bettendorff.

Si Mats Wenzel a passé la ligne en premier, c'est bien Raphaël Kockelmann qui a été sacré champion du Luxembourg Elites ce dimanche à Mamer. Wenzel, lui, n'est que champion Espoirs après une course qu'il a maîtrisée devant ses coéquipiers de l'équipe Leopard, Mil Morang et Loïc Bettendorff. C'est le premier titre national de Kockelmann, qui devance dans la catégorie Elites Ken Conter et Cédric Pries sur un circuit rendu difficile par la boue par endroits et sous des averses pendant la plupart de la course.