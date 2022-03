Köhler demande des excuses des banquiers

«Davantage d’auto-critique serait bien, des gens qui disent: oui, nous avons fait des erreurs, et nous les assumons», a déclaré le président allemand et ancien président du Fonds monétaire international, Horst Köhler, dans une interview au Spiegel.

«Les élites de l’économie doivent réapprendre ce que veut dire la mesure et le juste milieu», a-t-il estimé, dénonçant «une grosse dose d’inattention, d’autosatisfaction et de cynisme». «On a cru pouvoir faire de l’or à partir de rien, et cela durablement», en particulier dans les pays anglo-saxons, a fustigé M. Köhler. Il a alors plaidé pour une conférence mondiale qui dessinerait un cadre international pour l’économie mondiale».