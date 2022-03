Kofi Annan prend le relais

L’ancien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan a été chargé d’une médiation dans la crise kényane. Les parties en conflit se sont engagées en faveur du «dialogue» et à une «cessation immédiate de la violence», a annoncé hier la présidence ghanéenne, qui assure la présidence de l’Union africaine.

Le chef de l’opposition kényane Raila Odinga a accusé le président Mwai Kibaki d’avoir fraudé pour lui voler la victoire à l’élection présidentielle du 27 décembre. Cette contestation de la réélection de M. Kibaki a plongé le Kenya dans une crise majeure, avec des violences post-électorales faisant au moins 600 morts et 255 000 déplacés.

Les parties se sont accordées à travailler avec un groupe de personnalités africaines éminentes, dirigé par M. Kofi Annan, «dans le but de résoudre leurs différences et toutes les autres questions en suspens, dont celles de la Constitution et des réformes électorales».