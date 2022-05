Télévision : «Koh-Lanta» a brisé le couple de Fouzi

Éliminé mardi soir, de l’aventure de TF1, le directeur financier de 28 ans est revenu sur les mois qui ont suivi le tournage. Il explique que la jalousie a eu raison de son couple.

Il rêvait de finale et aurait pu aisément l’atteindre. Pourtant, mardi 24 mai 2022, Fouzi a été éliminé lors du treizième épisode de «Koh Lanta, Le Totem maudit», à l’issue d’une épreuve éliminatoire qui l’opposait à Olga et Jean-Charles.

C’est à Purepeople.com que l’aventurier s’est confié, au lendemain de son élimination. Et depuis sa participation à l’émission de TF1, le Franco-Algérien explique que sa vie sentimentale a drastiquement changé. «Je me suis séparé de mon ex juste après la diffusion de ''Koh-Lanta''. Ça ne s’est pas très bien passé à cause des messages que je recevais, elle a très vite été jalouse. Cela devenait un peu toxique et nocif, on a préféré arrêter là», a-t-il confié au site français.