Koh-Lanta c'est «une galère», mais Quentin ne va rien lâcher

LUXEMBOURG/CARAMOAN – Quentin traverse non sans mal la nouvelle saison de Koh-Lanta et s'accroche. Alors que sonne l'heure de la mythique réunification, le frontalier français s'est confié à L'essentiel.

C'était «un rêve de gosse» et il est toujours là, après plusieurs semaines d'aventure. Quentin, frontalier français charpentier au Luxembourg, va vivre ce mardi la mythique réunification de «Koh-Lanta: le feu sacré» tourné aux Philippines. Le jeune papa confie à L'essentiel «avancer pas à pas» et avoir rempli «tous les objectifs» qu'il s'était fixés avant de partir. «J'ai eu le temps de trouver un collier. L'étape suivante justement, c'est la réunification», explique le candidat. Lors du dernier épisode, on l'a vu agacé à l'antenne, s'en prenant notamment à ses coéquipiers après une nouvelle épreuve perdue.

«Il faut avancer en équipe et ce n'est pas évident. La nourriture, le manque des proches, les défaites, ça m'a mis la rage, je l'ai mal vécu», raconte Quentin, qui a vite fait le dos rond pour passer à autre chose. Et même Anne-Sophie, l'autre candidate lorraine qui se trouve dans son équipe, n'a pas échappé aux reproches. Mais le jeune homme relativise: «Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de mener l'aventure comme il veut. Certains ont besoin de plus de temps pour faire le point, pour se poser les bonnes questions…»

«Satisfait» de son parcours jusqu'à présent

À mi-parcours de cette nouvelle saison, Quentin est un candidat potentiel pour la victoire finale. «Quand on franchit les étapes, forcément on y croit de plus en plus». Et le Mosellan est «plutôt satisfait» de son parcours jusqu'ici malgré la domination de l'équipe adverse. «C'est dur comme je l'avais imaginé!».