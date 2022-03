Jeu sur «TF1» : «Koh-Lanta» déjà de retour pour oublier le fiasco

L’attente aura été courte pour les fans du jeu de «TF1». Un peu plus de deux mois après la fin de la saison «La légende», ils pourront découvrir celle du «Totem maudit».

La nouvelle saison fera-t-elle oublier ce fiasco? On le saura tout bientôt: le programme reviendra à l’antenne le 22 février 2022. Intitulé «Le totem maudit», il mettra en concurrence 24 candidats, douze femmes et douze hommes, âgés de 20 à 52 ans. Dans son communiqué, TF1 a annoncé une nouveauté majeure dans le déroulement de l’aventure qui a été enregistrée sur l’archipel de Palawan, aux Philippines: «Il n’y aura pas un, mais deux totems: le totem d’immunité qui protège les gagnants et le totem maudit et ses malédictions».