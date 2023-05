Jeu sur «TF1»: «Koh-Lanta»: Gilles ne profitera pas de sa récompense

L’épisode de «Koh-Lanta» du mardi 2 mai 2023, a été riche en émotions et en rebondissements, avec la mise en place d’une stratégie par les femmes du jeu qui ont réussi à pousser Gilles – auteur d’un coup de maître quelques semaines auparavant – vers la sortie. Mais les téléspectateurs de TF1 n’ont pas tout vu, comme le révèle Voici.

Le magazine français a eu droit à un scoop de la part de l’agriculteur éliminé qui lui a confié qu’il avait décidé de ne pas profiter de l’une des récompenses qu’il avait gagnées à l’issue de l’épreuve de confort. Vainqueur du tournoi de tir à l’arc, Gilles avait en effet obtenu le droit d’appeler sa famille, de manger un vrai repas, de dormir dans un hamac et remporté un voyage pour deux personnes aux Philippines, où a été tournée cette saison de l’émission. Et le Français de 32 ans a choisi de renoncer au séjour dont il aurait pu profiter avec son épouse.

«Dès que j’ai gagné, j’ai dit à Denis (ndlr: Brogniart ) que j’offrais ce voyage à mes parents. Ça ne me ressemblait pas de repartir aux Philippines, j’ai donné. Je suis très content de l’offrir à mes parents», a indiqué Gilles. L’aventurier qui a rejoint Helena et Anne-Sophie au sein du jury final du programme, a également raconté qu’il avait affirmé durant son casting que s’il remportait l’émission, il placerait une grande partie des 100 000 euros et qu’il utiliserait le reste pour payer une croisière à ses parents.