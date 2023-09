Ce plat thaïlandais risque de vous tuer

Le koi pla est un mets à base de poisson cru, souvent infesté de vers parasites et cancérogène.

Très appréciée un peu partout, la cuisine thaïlandaise est considérée comme saine, variée et savoureuse. Il existe toutefois un plat qui peut avoir des conséquences fatales, au point qu’une seule bouchée peut entraîner un cancer du foie. Il serait même la cause de 20 000 décès par an en Thaïlande.