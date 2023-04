Kolo Muani qualifie Francfort avec un doublé express

Cinq minutes plus tard, les joueurs de la Ruhr sont mal placés sur un corner bavarois et Thomas Müller peut doubler la mise de très près, au second poteau. Le même Thomas Müller a profité à la 23e d'un ballon relâché par le gardien du Borussia pour inscrire son second but. 3-0, le match est plié et Kobel n'y est pas pour rien. En seconde période, Coman enfonce le clou du gauche (50e). Dortmund sauve ensuite l'honneur par Emre Can, sur un pénalty obtenu par Bellingham (72e), puis Malen réduit encore la marque à la 90e. Entretemps, deux buts somptueux de Choupo-Moting puis Gnabry ont été refusés pour hors-jeux. Avec ce succès, le Bayern compte désormais deux points d'avance sur le Borussia.