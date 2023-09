Kosovo: la police a repris le contrôle du monastère aux hommes armés

Trois assaillants tués

«Nous avons repris le contrôle de cette zone, après plusieurs batailles», a déclaré le ministre de l’Intérieur, Xhelal Sveçla, lors d’une conférence de presse. Trois assaillants ont été tués, a précisé le ministre, qui a également annoncé l’arrestation de deux hommes blessés qui étaient en «uniforme», sans plus de détails, et quatre autres qui offraient un soutien au groupe. Ces derniers ont été arrêtés en dehors de la zone du monastère. Plus tôt, la police avait précisé que quatre civils avaient été «arrêtés en possession d’outils de communication radio» et qu’un grand nombre d’armes et de munitions avaient été saisies.