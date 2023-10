Kosovo-Serbie: la désescalade «plus urgente que jamais» pour l'Europe

La désescalade et la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo sont «plus urgentes que jamais», et tout retard est «inacceptable», a dit samedi l'émissaire européen Miroslav Lajcak depuis Pristina, avant de se rendre à Belgrade. «Nous attendons du Kosovo et de la Serbie qu'ils remplissent totalement leurs obligations», a-t-il ajouté, sommant le Premier ministre kosovar, Albin Kurti, «de faire des progrès dans la normalisations des relations si le Kosovo veut faire des progrès vers l'Union européenne».