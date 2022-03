Kouchner pour l'entrée de la Turquie dans l'UE

Le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner,

a dit qu’il n’était pas contre une entrée de

la Turquie dans l’UE.

«Je ne suis pas contre mais je m’interroge beaucoup plus qu’avant», a-t-il déclaré. Le président Nicolas Sarkozy est contre cette entrée et l’a répété récemment.

«Je croyais, je crois toujours plus ou moins, qu’il s’agissait avec la Turquie d’un pont nécessaire entre la civilisation européenne et une autre civilisation, entre le monde musulman et l’Europe», a précisé Bernard Kouchner.

«L’attitude de la Turquie au sommet de l’OTAN et les références qui ont été faites en Turquie m’ont profondément choqué». «Pour moi, la Turquie est un pays laïque qui a accepté, ou même imposé le droit de vote aux femmes avant nous et où on avait séparé depuis longtemps la mosquée du gouvernement. C’est ça qui me plaît toujours dans la Turquie», a-t-il ajouté.