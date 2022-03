Affaire Livange/Wickrange : Krecké retire sa plainte contre Meisch

LUXEMBOURG - Jeannot Krecké a révélé jeudi soir qu'il retirait ses plaintes en diffamation contre le député libéral ainsi que le chef d'entreprise Guy Rollinger, dans l'affaire Livange.

L’ex-ministre de l’Économie, Jeannot Krecké, a annoncé jeudi soir à L'essentiel Online qu'il retirait « les plaintes pour diffamation à l’encontre de MM. Claude Meisch et Guy Rollinger». Ces plaintes faisaient suite à l’affaire Livange-Wickrange. Jeannot Krecké avait été accusé de corruption et de chantage dans ce dossier par le député libéral. L'entrepreneur estimait quant à lui avoir subi des pressions de l'État.

«Suite à plusieurs réunions avec Guy Rollinger d’une part et Claude Meisch et François Bausch d’autre part, j'estime avoir eu, au cours de ces discussions, satisfaction par rapport à leurs allégations à mon égard ainsi que leurs déclarations publiques me concernant dans la soi-disant affaire Wickrange-Livange», a précisé Jeannot Krecké, dans un mail, espérant également «avoir contribué à ce que les débats politiques soient menés de façon plus sereine et plus objective à l'avenir». Contactés par L'essentiel Online, Claude Meisch n'était pas joignable jeudi soir. Jeannot Krecké a confirmé à notre rédaction qu'il n'y avait pas de plainte contre François Bausch. Contacté, ce dernier n'a pas souhaité faire de commentaires.