Maison de millionnaire: Kris Jenner a une pièce dédiée à sa vaisselle

La mère de Kim Kardashian et Kylie Jenner, Kris Jenner, collectionne la vaisselle et a même une pièce dédiée à cette passion.

La mère de Kourtney, Kim, Khloé, Kendall et Kylie, Kris Jenner, habite dans une maison immense et luxueuse, en Californie. Dans un extrait du dernier épisode de la télé-réalité familiale, on peut découvrir les images de la pièce qu’elle a entièrement dédiée à sa vaisselle.