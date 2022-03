«Scream 4» – Kristen Stewart n’a pas voulu se faire tuer par Ghostface

«Je me suis dit que je ne pouvais rivaliser avec Drew, je ne pouvais pas toucher à ça», confie l’Américaine de 31 ans à Slant Magazine. Après avoir vu «Scream 4», la comédienne, qui admet avoir tourné dans des navets , a constaté que cette scène d’ouverture avait finalement été rallongée et qu’il n’y avait pas qu’une seule victime. Se verrait-elle quand même jouer un jour dans un des prochains volets de la saga? «Peut-être. Je lirai le script», dit-elle, en précisant qu’elle est fan de «Scream», de Wes Craven, et qu’elle adore son héroïne, Neve Campbell, qui a été «très gentille» avec elle.