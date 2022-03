Football – Ligue des champions : Kroos incertain pour Real-Paris Saint-Germain

Toni Kroos, le milieu de terrain allemand du Real Madrid, est incertain pour le 8e de finale retour contre le Paris Saint-Germain, mercredi prochain en Ligue des champions.

Kroos ne sera pas sur la pelouse samedi en Liga contre la Real Sociedad car il souffre d'un tendon. Il va lui falloir «cinq ou six jours» pour récupérer, selon Ancelotti, alors qu'un autre milieu du Real, Federico Valverde, est fiévreux et manquera aussi le match de samedi. Le Real a perdu le match aller 1-0 au Parc des Princes.

L'entraîneur italien reste optimiste au sujet de Kroos et Valverde: «Ils se sont bien entraînés récemment et je ne pense pas que quelques jours d'arrêt vont leur faire perdre la forme qu'ils avaient jusqu'à maintenant», a-t-il estimé. Le Real Madrid a six points d'avance sur Séville en tête de la Liga, alors que la Real Sociedad pointe au 6e rang, un point derrière le FC Barcelone (4e), mais en ayant joué un match de plus que les Catalans.