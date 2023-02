En concert à l'Atelier : KT Tunstall, de retour avec un nouvel album

Connue pour des succès mondiaux comme «Black Horse and The Cherry Tree» et «Suddenly I See». L'essentiel t'offre 2 places pour son concert le 19 Février à l'Atelier.

Concert

KT Tunstall a fait irruption sur la scène musicale avec ses débuts multi-platine en 2004, Eye to The Telescope, qui a engendré les succès mondiaux «Black Horse and The Cherry Tree» et «Suddenly I See». Ces chansons ont mis en avant KT Tunstall comme une interprète captivante et incontournable, ainsi qu'une autrice-compositrice avec un talent singulier pour équilibrer le folk introspectif et le rock propulsif.