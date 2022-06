Chat maltraité : Kurt Zouma condamné à des travaux d'intérêt général

Le défenseur international français a été condamné à des travaux d'intérêt général pour avoir maltraité son chat.

La justice britannique a condamné le footballeur de West Ham - qui avait plaidé coupable - à effectuer 180 heures de travail d'intérêt général. Son frère Yoan devra en faire 140. Tous deux sont également interdits de posséder un chat pendant cinq ans et devront payer une amende de 8 887 livres (un peu plus de 10 000 euros). Ils risquaient jusqu'à cinq ans de prison après que la loi sur les agresseurs d'animaux a été durcie l'année dernière en Grande-Bretagne.

Le club londonien n'avait pas suspendu son joueur et l'avait même fait jouer un match le soir de la révélation de l'affaire, provoquant une immense vague de protestations. Le joueur avait finalement écopé d'une amende de près de 300 000 euros, la plus élevée possible, infligée par son club et l'équipementier sportif Adidas avait rompu un contrat de sponsoring avec lui.