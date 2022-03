Scandale en Angleterre : Kurt Zouma filmé en train de frapper son chat

Dans une vidéo publiée par «The Sun», ont voit le footballeur international français maltraiter son chat. West Ham a réagi, la séquence fait polémique.

Dans une vidéo choquante publiée par The Sun mardi, le footballeur international français Kurt Zouma est en train de maltraiter son chat. Dans la séquence de quelques secondes, visiblement filmée en famille, on voit le joueur de 27 ans frapper l'animal, lui lancer des objets et courir après lui dans la maison. Face au scandale naissant sur les réseaux sociaux, son club de West Ham a d'ores et déjà dénoncé «sans réserve» les actions cruelles du joueur et promet de gérer l’affaire «en interne».