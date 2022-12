Mbappé affole les statistiques mais passera à la caisse

«Rien de personnel»

Mbappé a confirmé qu’il s’acquitterait de l’amende adressée à la Fédération française pour non-respect du règlement. Mais il a expliqué le pourquoi de sa réaction: «C'était juste que j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma compétition, et quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de ne pas perdre d'énergie à autre chose. C'est pour ça que je ne souhaitais pas me présenter (face à la presse). J'ai appris il y a peu que la Fédération allait avoir une amende. Je m'engage à la payer personnellement, il ne faut pas que la Fédération paie une décision qui est personnelle.»