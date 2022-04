Idylle à Paris : Kylian Mbappé aurait bien rencontré l'amour

La star du football français a été aperçue avec Emma Smet en visite au parc Astérix. Les fans s'enflamment sur la possibilité que cette histoire le retienne à Paris.

Les rumeurs d'une idylle entre la star du PSG Kylian Mbappé et Emma Smet ne datent pas d'hier. Mais les derniers clichés d'une visite des deux célébrités au parc Astérix vont encore faire causer. Amis proches ou couple? Difficile de l'établir avec certitude.

Toujours est-il que le prodige du football français et la petite fille de Johnny Hallyday ont accompagné le couple Hakimi dans le célèbre parc d'attraction. Une vidéo du «couple» sur le bateau pirate fait d'ailleurs le buzz sur les réseaux sociaux.

Et les fans d'espérer que cette possible histoire d'amour puisse retenir l'attaquant à Paris. Pressenti pour rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat en juin, le meilleur buteur du championnat de France (31matches – 22 buts) n'a toujours pas fait son choix. La possibilité d'une prolongation dans la capitale française n'est pas totalement écartée, en témoigne les récentes discussions entre la mère du footballeur et les dirigeants du club à Doha.