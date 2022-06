Football: Kylian Mbappé et les listes noires

Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé tout sourires au moment de l’annonce de la prolongation de contrat de l’attaquant. Une grande victoire pour le président du PSG, mais à quel prix! AFP

Kylian Mbappé est probablement aujourd’hui le meilleur joueur au monde. Dès le mois prochain, il sera à coup sûr le footballeur le mieux payé de la planète. Pour ne pas voir son joyau rejoindre le Real Madrid - de surcroît sans la moindre indemnité de transfert - le PSG a dû casser une tirelire qui est heureusement sans fond. Car, pour assouvir son rêve de remporter la Ligue des champions avec le club parisien, le Qatar s’est rendu compte - ces douze derniers mois surtout - que cet immense défi serait peut-être un peu moins compliqué à relever avec Kylian Mbappé dans son équipe.

Sans trop de risques de se tromper, on peut ainsi estimer que l’attaquant touchera globalement pas loin d’un demi-milliard d’euros (ha, l'amour du maillot) s’il reste à Paris jusqu’au terme de son contrat, en 2025. Et certainement une très jolie prime supplémentaire en cas de conquête du graal absolu un de ces trois prochains mois de mai.

Changement de stratégie

Mais, d’après plusieurs sources concordantes, Kylian Mbappé n’aurait pas que parlé d’argent lors de ses interminables négociations avec Qatar Sports Investments (QSI) et Nasser al-Khelaïfi. Pour que la star française renie la promesse orale donnée plus tôt à Florentino Perez et au Real, les énormes garanties financières parisiennes n’ont pas suffi. Pour le convaincre de retenter l’aventure après tant d’essais infructueux - une seule participation à la finale - malgré les investissements colossaux consentis depuis dix ans, QSI a accepté de changer quelque peu sa stratégie en accordant enfin plus d’importance à l’aspect sportif qu’à celui d’un marketing axé sur le «bling bling».

C’est apparemment ce point qui a fait chavirer les convictions madrilènes de Mbappé pour accepter de prolonger son bail à Paris. Certains médias, surtout espagnols, n’ont d’ailleurs pas hésité à affirmer que Kylian Mbappé avait personnellement «suggéré» à son président, Nasser al-Khelaïfi, les départs, cet été, de Leonardo, de Pochettino et d’une douzaine de ses coéquipiers. Dont Neymar! Une affirmation que l’attaquant français a qualifiée de «fake», ce vendredi, sur Instagram.

Treize joueurs sur le départ au PSG?

Peut-être bien. Ou pas. Toujours est-il que le plus grand ménage de l’ère QSI a d’ores et déjà commencé avec la mise à l’écart de Leonardo, le directeur sportif, la semaine dernière. Le très controversé Brésilien sera remplacé par le plus discret, et très efficace, Luis Campos. Un technicien portugais qui était justement à l’origine de l’arrivée de Kylian Mbappé à l’AS Monaco, en 2013… En 2017, Campos rejoignait ensuite Lille où il faisait venir un certain Christophe Galtier. Et, comme par hasard, l’actuel entraîneur de Nice est aujourd’hui en tête de liste pour succéder à Maurizio Pochettino .

Nul doute dès lors que plusieurs des noms qui auraient été placés sur liste noire par Mbappé ou le Qatar (Neymar, Paredes, Draxler, Kurzawa, Gueye, Danilo, Icardi, Kehrer, Herrera, Rico, Sarabia, Bernat et Dagba) devront trouver de l’embauche ailleurs si le PSG veut recruter ces éléments dont il a vraiment besoin pour remporter la Ligue des champions. Pas simple toutefois de convaincre des joueurs très grassement payés de quitter leur cocon parisien. A moins, bien sûr, d’enclancher une fois encore la planche à billets.

Sur la «black list» du Real