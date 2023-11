Kylian Mbappé: «Pendant longtemps, ma mère a voulu que je fasse la vaisselle»

Avant d’être la méga star que l’on connaît, Kylian Mbappé était un petit garçon comme tant d’autres. L’attaquant vedette du PSG et de l’équipe de France est revenu sur son enfance et son éducation dans une interview accordée au média Brut, en marge d’un événement appelé «Oakley x OneSight x IBKM», qui avait pour but d’équiper 1 000 enfants issus de milieux défavorisés de lunettes correctrices et solaires.